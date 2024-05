Fortaleza realiza ação de apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Os jogadores do Fortaleza entraram em campo realizando uma ação em apoio às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul antes da partida contra o Botafogo neste domingo, 12. Os atletas utilizaram coletes da Defesa Civil e camisas com nomes das cidades gaúchas atingidas pela tragédia. No uniforme, a chave pix da Central Única das Favelas (CUFA Brasil) também foi estampada para arrecadar doações.

“Com sensibilidade e solidariedade, o Fortaleza chama a sua torcida e todo o Brasil para fazer doações para as vítimas do Rio Grande do Sul. Dessa maneira, decidimos homenagear, através do uso de coletes, os profissionais da Defesa Civil e os próprios gaúchos que estão salvando uns aos outros todos os dias nessa catástrofe. Também lembramos as cidades atingidas, pois é uma forma de dar apoio e força para toda a região afetada”, declarou o Diretor de Marketing do clube, Marcel Pinheiro.

De acordo com o balanço divulgado neste domingo (12) pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 446 municípios foram atingidos pelas fortes chuvas, que deixaram 143 mortos, 125 desaparecidos, 806 feridos e mais de 618 mil pessoas fora de suas casas.