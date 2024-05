"Temos que escutar as vaias também", diz João Ricardo após novo empate do Fortaleza

O goleiro falou sobre o incômodo pelos quatro empates consecutivos do Leão na Série A, três deles em jogos como mandante, e da dificuldade do time em bolas áreas

Destaque do Fortaleza no empate por 1 a 1 com o Botafogo, o goleiro João Ricardo reconheceu que o Tricolor do Pici “está devendo” na Série A até o momento. Em entrevista na saída de campo, o arqueiro também comentou sobre as vaias da torcida após o término do jogo na Arena Castelão.

“É natural. O torcedor vem e quer que a equipe vença. A gente sabe disso. Temos que escutar as vaias também. A gente sabe que está devendo no Brasileiro. Terceira partida dentro de casa e a vitória não veio. Mas é continuar trabalhando. A equipe está focada e determinada. Infelizmente os resultados não estão vindo no Brasileiro. É erguer a cabeça e continuar trabalhando que os resultados vão vir”, disse.