Suspenso, Brítez desfalca Fortaleza no próximo jogo do Leão pela Série A

O zagueiro Brítez será desfalque do Fortaleza diante do Athletico-PR, no próximo sábado, 18, às 18h30min, no Presidente Vargas, pela Série A do Brasileiro. O defensor argentino recebeu cartão amarelo, mesmo estando no banco de reservas diante do Botafogo-RJ, após reclamação.



O número elevado de cartões que o camisa 19 recebeu na temporada chama atenção. Em 22 jogos que esteve em campo, o atleta saiu amarelado em 12. Nesse período acumulou, também, três expulsões. Ao todo, 15 advertências.