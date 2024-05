Kayzer cumpre segundo jogo de suspensão contra o Boca Juniors e desfalca o Fortaleza

Atacante Renato Kayzer no jogo Fortaleza x Cruzeiro, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Desde que retornou ao Fortaleza, Kayzer foi utilizado por Vojvoda em cinco jogos, sendo três como titular. O centroavante, entretanto, ainda não marcou gols neste ano com a camisa do Tricolor do Pici. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Além de Kayzer, outros quatro jogadores não viajaram para a partida. São eles os meio-campistas Calebe e Lucas Sasha, que seguem em tratamento no departamento médico, e o lateral Felipe Jonatan e o atacante Breno Lopes, que só podem jogar a próxima fase do torneio continental.