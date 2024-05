Boca Juniors perde para Atlético Tucuman antes de enfrentar o Fortaleza

O confronto entre brasileiros e argentinos desta quarta-feira, 15, às 21 horas, é decisivo no Grupo D da Sul-Americana

Grande destaque do clube portenho, o centroavante uruguaio, Cavani, não foi relacionado para a partida pois segue no departamento médico.

Mesmo com o jogo da quarta-feira, 15, diante do Tricolor do Pici, em La Bombonera, o técnico do Xeneizes, Diego Martínez, mandou a campo um time repleto de titulares, como o goleiro Romero, o lateral-direito Advíncula, o meia Medina e o atacante Merentiel.

Próximo adversário do Fortaleza na Copa Sul-Americana, o Boca Juniors foi derrotado nesse último domingo, 12, pelo Atlético Tucuman-ARG, por 1 a 0. O duelo foi válido pela 1ª rodada do Campeonato Argentino.

O camisa 10 do time argentino já havia sido desfalque no primeiro jogo entre Leão e Boca, no dia 25 de abril, na Arena Castelão.

Clima de final

O confronto entre brasileiros e argentinos desta quarta-feira, 15, às 21 horas, é decisivo no Grupo D da Sul-Americana. Na liderança com nove pontos, o Fortaleza vê um rival argentino com apenas um ponto de diferença - oito.