Vojvoda enfatiza dificuldade na altitude e lamenta revés: "Não conseguimos competir"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.05.2024: Vojvoda. Fortaleza x Vasco. Arena Castelão. Copa do Brasil. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fortaleza conheceu na noite de ontem seu primeiro revés na temporada pela Copa Sul-Americana ao ser goleado por 4 a 1 diante do Nacional Potosí na Bolívia. Desde o apito inicial, o time da casa dominou a partida e soube ditar o ritmo do jogo, impedindo um ensaio perigoso de reação do Leão do Pici. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou suas impressões sobre a partida. Sem deixar de destacar a dificuldade do time tricolor em jogar na altitude, Vojvoda não eximiu a equipe da má atuação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Quando se perde dessa maneira não se encontra algo para aproveitar. Também é difícil jogar com essa altitude, mas foi uma má partida da equipe em geral e, por isso, não conseguimos levar nada daqui”, analisou o comandante argentino.