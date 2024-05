Pedro Rocha frisa dificuldade de jogo na altitude após derrota contra o Potosí

A derrota do Fortaleza em 4 a 1 diante do Potosí-BOL foi justificada pelo atacante Pedro Rocha por um fator: a altitude do estádio Victor Agústin Ugarte. O local que foi palco da goleada sofrida pelo Leão do Pici fica há 4.090 metros do nível do mar, de modo que o jogador do Tricolor do Pici justificou na saída de campo como um dos principais pontos para o revés e lamentou a não-definicação da classificação para a próxima fase do certame continental.

"A gente sabia que seria um jogo difícil aqui hoje. A gente veio com pensamento de definir a classificação hoje, mas não tínhamos noção da dificuldade que iríamos enfrentar. Infelizmente hoje não deu, acabamos perdendo. Mas temos dois jogos, um fora contra o Boca e decidimos a classificação em casa", frisou.

Em relação à atuação do Tricolor do Pici, Pedro Rocha acentuou que o grupo foi guerreiro frente as condições inusuais do jogo. "Todo mundo foi valente, foi guerreiro e lutou até o final, mas a gente sabia da dificuldade que era a altitude. Dentro de campo sentimos muito isso. Tentamos, lutamos, mas não conseguimos uma vitória", disse.