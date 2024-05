"Me sinto privilegiado", diz Hércules após atingir marca de 100 jogos pelo Fortaleza

Um dos destaques do elenco do Fortaleza, o volante Hércules atingiu a marca de 100 partidas com a camisa do clube tricolor no último sábado, 4, no empate sem gols diante do Corinthians. Após alcançar o feito, ele salientou o orgulho de defender o Leão e agradeceu pelo apoio durante o período.



"Me sinto privilegiado por conquistar essa marca e fazer parte de um grupo tão especial. Vestir as cores do Fortaleza representa muito pra mim. É um dos clubes mais tradicionais do país e nosso crescimento nos últimos anos só aconteceu pela seriedade e comprometimento de cada pessoa que faz tudo isso virar realidade. Somos uma grande família e agradeço de coração o apoio e carinho do pessoal do clube e do nosso torcedor", comentou.