Titular contra o Corinthians, Hércules completa 100 jogos pelo Fortaleza

No empate do Fortaleza ante o Corinthians, que terminou com o placar zerado, na noite deste sábado, 4, o volante Hércules completou 100 jogos com a camisa do Fortaleza. jogador de confiança do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, o camisa 35 foi novamente titular na partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo depois de quase nove meses afastado por uma grave lesão, Hércules reconquistou rapidamente seu espaço na equipe titular do Fortaleza. O meio-campista de 23 anos soma onze jogos desde seu retorno, nos quais já anotou dois gols e contribuiu com uma assistência. Tendo estreado pelo profissional do Fortaleza em 2022, o jovem soma 14 tentos na era Vojvoda.

Antes da lesão, o atleta já era um dos principais jogadores do Fortaleza, monitorado por clubes do futebol europeu. A transferência para a Europa, com valores altos para os cofres do Tricolor, era uma possibilidade real na época. Entretanto, em julho de 2023, o atleta rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.