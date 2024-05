Decisivo, João Ricardo faz "milagres" no empate do Fortaleza diante do Corinthians

O Fortaleza empatou com o Corinthians neste sábado, 4, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com o protagonismo de João Ricardo. O arqueiro do Tricolor do Pici registrou, em 90 minutos disputados, nove defesas e recebeu nota 9.5 do site de estatísticas SofaScore.

+ João Ricardo brilha e Fortaleza arranca empate com o Corinthians em São Paulo



Das defesas de João Ricardo, cinco foram registradas dentro da área. A mais impressionante aconteceu aos 23 minutos, após Raniele receber cruzamento de Wesley e cabecear. O goleiro leonino, com uma mão, em movimento de reflexo, defendeu.