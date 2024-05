Após empatar com Vasco, Fortaleza chega a 10 jogos sem perder

O desempenho neste período é de 66,6% de aproveitamento. A última derrota do Tricolor do Pici aconteceu há mais de um mês, contra o Maranhão, pela fase de grupos da Copa do Nordeste

O Fortaleza ampliou a sequência sem derrotas ao empatar com o Vasco sem gols nesta quarta-feira, 1° de maio, pelo duelo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil 2024. A última derrota do Tricolor do Pici aconteceu há mais de um mês, contra o Maranhão, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Desde então, a equipe de Juan Pablo Vojvoda entrou em campo em 10 oportunidades, registrando cinco vitórias, contra Trinidense-PAR, Nacional Potosí-BOL, São Paulo, Altos–PI e Boca Juniors-ARG, e cinco empates, contra Ceará (2x), Cruzeiro, RB Bragantino e Vasco.

O desempenho neste período é de 66,6% de aproveitamento. O elenco leonino volta a campo no sábado, 4, às 16 horas (de Brasília), contra o Corinthians, pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo.