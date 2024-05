Tinga lamenta chances perdidas após empate do Fortaleza contra o Vasco: "Não fomos eficientes"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.05.2024: Tinga. Fortaleza x Vasco. Arena Castelão. Copa do Brasil. Crédito: AURÉLIO ALVES

Fortaleza e Vasco não saíram do 0 a 0 na noite desta quarta-feira, 1°, na Arena Castelão, em duelo válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e com o resultado, a classificação será 100% decidida no jogo de volta entre os times. Na saída de campo, além de lamentar pelo resultado, o capitão do Tricolor do Pici, Tinga, também se lastimou pelas chances desperdiçadas pelo grupo. "Futebol é incrível. A gente mandou no jogo, tivemos mais de 21 oportunidades, então não fomos eficientes e a bola pune, né? A gente tem que tomar muito cuidado agora. O Vasco é um grande adversário, ainda mais em São Januário. Sabemos que será um grande jogo, muito difícil, mas temos que continuar nosso trabalho. Se a gente continuar fazendo nosso jogo, tendo bastante posse, rodando bem a bola e sendo eficiente, vamos ter um grande resultado lá e conseguir a classificação. Mas é pezinho no chão, humildade e descansar para a maratona de jogos em maio", falou.