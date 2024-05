Ao som do "Tema da Vitória", Senna é homenageado no Castelão antes de Fortaleza x Vasco

Ao som do emblemático “Tema da Vitória”, Ayrton Senna foi homenageado no telão da Arena Castelão momentos antes da partida entre Fortaleza e Vasco, pela Copa do Brasil. Esta quarta-feira, 1º de maio, marca 30 anos da trágica morte do piloto tricampeão da Fórmula 1.

Senna morreu aos 34 anos em 1º de maio de 1994 no circuito de Imola, na Itália, após perder o controle de seu Williams e bater contra um muro de concreto. No Castelão, imagens do piloto foram exibidas no telão acompanhado do “Tema da Vitória”, música que marcava seus triunfos nas pistas.