Vojvoda quer Castelão na Sula, mas critica situação: "Não é gramado para competição sul-americana"

Em coletiva de imprensa após empate contra o RB Bragantino na quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, comentou sobre a notificação enviada pela Conmebol sobre a insatisfação com o estado do gramado da Arena Castelão — na qual a entidade citou não “atingir requisitos mínimos de qualidade, pontuando inclusive sobre a possibilidade iminente de vetar o estádio. O treinador não abre mão de atuar no Gigante da Boa Vista, mas não poupou críticas quanto a situação do gramado.

“Me preocupa. Me preocupa muito o gramado do Castelão. Acho que a Conmebol também tem que avaliar, pois não sei se houve outras partidas da Sul-Americana que, na primeira fase, estavam 50 mil pessoas, ou 55 mil pessoas como estava o Castelão quinta-feira [dia 25, na partida ante o Boca Juniors pela terceira rodada da fase de grupos da competição]. Isso é bom para a Conmebol também, bom para toda a América do Sul, mas também temos que reconhecer”, disse.

A Conmebol solicitou que o Tricolor do Pici envie, até esta segunda-feira, 29, um plano de trabalho para recuperação do campo da praça esportiva. O protocolo faz parte do processo relacionado a tentativa do Leão em continuar atuando como mandante no Castelão em torneios organizados pela entidade. Além deste plano de trabalho, a diretoria do Fortaleza terá até o dia 10 de maio para solicitar uma nova vistoria, porém arcando com todo custo financeiro da operação.