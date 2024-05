Fortaleza inaugura megaloja oficial Laion World: "Marca de nível nacional"

Fortaleza inaugurou megaloja oficial, a Laion World Crédito: Lucas Silva

O Fortaleza lançou, nesta quarta-feira, 24, a megaloja do clube em parceria com a Volt, fornecedora de materiais esportivos, no complexo Laion World. Localizado na Avenida Senador Virgílio Távora, no bairro Dionísio Torres, a estrutura pretende proporcionar à torcida tricolor uma experiência de ir ao "shopping", como definiu o vice-presidente do Fortaleza, Gama Filho, mas todo personalizado para o torcedor do Fortaleza. Além da megaloja, o complexo terá um Sport Bar, parque infantil, salão de beleza masculino e feminino e uma cafeteria. Não há previsão para conclusão da Laion World, mas o próximo espaço inaugurado deve ser destinado às crianças: o Parque do Juba. O ambiente será temático, poderá ser acessado diariamente e também para a realização de aniversários.