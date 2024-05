"Uma realização como torcedor", diz presidente do Fortaleza sobre duelo contra o Boca

Presidente Alex Santiago no jogo Fortaleza x LDU, no Estádio Domingo Burgeño, pela final da Copa Sul-Americana 2023 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

"Eu vou ser sincero que é uma realização como torcedor ver o Fortaleza disputando em nível competitivo jogos da Sul-Americana contra gigante. O Boca Juniors é mais um deles. Enfrentamos o River Plate, o Independiente, Estudiantes e San Lorenzo. Amanhã vamos enfrentar mais um grande adversário, que é o Boca Juniors, com toda sua tradição em competições internacionais. Sabemos que vamos estar à altura para fazer um grande jogo", contou Alex Santiago.