Langoni deve substituir Cavani no Boca contra o Fortaleza; Benedetto é opção

Langoni é uma promessa do clube desde as categorias de base e vem ganhando bons minutos com a comissão técnica Crédito: Divulgação/Boca Juniors

Com a ausência do atacante Edinson Cavani para o confronto ante o Fortaleza pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o técnico do Boca Juniors, Diego Martínez, deve manter o esquema ofensivo do clube xeneize e tem duas opções diretas para substituir o uruguaio. A bola rola nesta quinta-feira, 25, às 21 horas, na Arena Castelão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O favorito para começar na onzena titular formando dupla com Merentiel é o jovem Luca Langoni, que vem sendo um “12° jogador” da equipe e treinou no lugar de Cavani na última atividade da equipe, conforme apurou o Esportes O POVO. O atacante Benedetto também é opção e deve atuar, mesmo que não comece jogando.