Sem Cavani, Boca Juniors divulga relacionados para partida contra o Fortaleza pela Sul-Americana

Nos preparativos finais para a partida ante o Fortaleza pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Boca Juniors divulgou seus 23 atletas relacionados duelo. Os destaques entre os nomes ficam por conta da ausência da referência ofensiva do time, Edinson Cavani , e a presença do goleiro Romero, que era dúvida.

No treino desta terça-feira, 23, o último antes do Boca Juniors embarcar para o Brasil, Cavani treinou separado do elenco – junto a Romero, como citado – e fez somente atividades regenerativas. O uruguaio vive um momento de alto desgaste físico.

A delegação do Boca Juniors desembarcará na capital cearense nesta quarta-feira, 24, na véspera do jogo contra o Tricolor. Os xeneizes fizeram toda a preparação na Argentina e não treinam em solo alencarino. Conforme programação do clube argentino, o Boca tem embarque previsto em Buenos Aires às 12h55min desta quarta e chega a Fortaleza às 18h25min.