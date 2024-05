Estrela do Boca Juniors, Cavani treina à parte e é dúvida para duelo contra Fortaleza

O treinador da equipe argentina, Diego Martínez, ainda avalia se utilizará o astro uruguaio como titular diante do Leão do Pici

A situação, entretanto, ainda é indefinida. No treino desta terça-feira, 23, dois dias antes da partida diante do Leão do Pici , Cavani treinou separado do elenco e fez atividades regenerativas. No clássico perante o River Plate no último final de semana, o atacante uruguaio deixou o campo na metade do segundo tempo por questões físicas — antes, marcou um dos gols da vitória do Boca por 3 a 2.

Apesar da importância do jogo pela Sul-Americana contra o Fortaleza , o treinador Diego Martínez quer ter Cavani em seu melhor estado para a semifinal da Copa da Liga Argentina, que será perante o Estudiantes. Vale destacar que a delegação do Boca Juniors embarca para o Brasil nesta quarta-feira, 24, véspera do jogo. As informações são do jornal Olé.

Boca usará titulares contra Fortaleza após jogo da Copa da Liga Argentina ser adiado

O Boca Juniors deverá jogar com o time titular, que venceu o River Plate no último domingo, diante do Fortaleza pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Por entender a importância do duelo para se manter na competição e alcançar a liderança do Grupo D, o presidente do clube xeneize, Riquelme, solicitou a mudança da data do jogo da semifinal da Copa da Liga Argentina diante do Estudiantes, que foi acatada.

Assim, o time argentino terá tempo o suficiente para se preparar para o jogo diante do Fortaleza e também para a partida do certame argentino, que rende vaga na Copa Libertadores de 2025. O time viajará para a capital cearense em um voo fretado e irá partir de volta para a Argentina horas após o duelo diante do Leão.