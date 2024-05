Fortaleza x Boca: com vagas reduzidas, ingressos para estacionamento do Castelão estão quase esgotados

Para a partida contra o time argentino, a torcida contará com 500 vagas a menos do que teve no jogo contra o Altos

O Fortaleza anunciou na manhã desta terça-feira, 23, como será o funcionamento do estacionamento da Arena Castelão para o jogo contra o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana.

Os tickets para o estacionamento não poderão ser adquiridos presencialmente no estádio, apenas de forma online por meio do site Leão Tickets e nos pontos de venda oficiais do Fortaleza. Às vésperas do jogo, as reservas de vagas para carros já estão esgotadas, restando apenas vagas para motocicletas.

Confira os valores:

Carro - individual: R$ 20,00



Moto - individual: R$ 5,00



VIP Carro - individual: R$ 40,00



Na última quarta-feira, 17, a Secretaria de Esportes (Sesporte) anunciou a redução do número de vagas do estacionamento para os eventos esportivos devido o planejamento do espaço para receber o evento Garota VIP. Portanto, a partida entre Fortaleza e Boca Juniors contará com 500 vagas a menos que o jogo contra o Altos.