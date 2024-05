Fortaleza x Boca Juniors terá transmissão exclusiva em streaming; saiba onde assistir

Para aqueles que não estarão na Arena Castelão para acompanhar Fortaleza x Boca Juniors, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, só haverá uma alternativa para assistir a transmissão do jogo.

A partida será exibida com exclusividade no serviço de streaming da Star+. De acordo com o site da plataforma, a assinatura mensal custa R$ 40,90. Além de jogos da Sul-Americana, o aplicativo também transmite duelos da Libertadores, Premier League, La Liga e outros.