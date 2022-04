Marcelo Paz revela que recusou proposta do Botafogo: "Tenho compromisso com o Fortaleza"

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, revelou no programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, que recebeu convite para ser CEO do Botafogo-RJ. O mandatário afirmou ter recusado a proposta, apesar do bom salário, pelo compromisso com o Leão, onde possui mandato até 2024.

"Recebi o convite para ser CEO no Botafogo. Era um salário de centroavante bom, pode ter certeza, de Série A, muito bom, mas eu recusei porque tenho um compromisso com o Fortaleza. Assumi um compromisso para mais três anos com o clube com muitas pessoas. Muitas pessoas disseram: "se você ficar, eu fico", "se você ficar, eu sigo patrocinando e ajudando" e eu não poderia jamais frustrar essas pessoas", expôs ele.

Além de justificar não querer frustrar os compromissos que fechou como dirigente do Tricolor, Marcelo Paz também pontuou não querer largar o clube ou se manchar com a torcida do Fortaleza. "Sou daqui, sou cearense e vou viver aqui. Por uma questão financeira, eu sair, ganhar um dinheiro a mais, depois voltar, o que as pessoas iam dizer de mim? Iam dizer que eu larguei o clube. Convenci o Vojvoda a ficar e eu ia sair meses depois? Fiquei feliz, envaidecido, é um reconhecimento do trabalho que foi feito. Era uma proposta excepcional do ponto de vista financeiro, mas eu não balancei para ir pelo compromisso com o clube e os torcedores que me elegeram", finalizou.

