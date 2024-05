Sem espaço no Fortaleza, Luquinhas será emprestado ao Legia Varsóvia, da Polônia

Atleta atuou apenas por 207 minutos, divididos em nove partidas, com a camisa do Tricolor do Pici

Sem espaço na equipe comandada por Vojvoda, o meia Luquinhas está de saída do Fortaleza. O jogador será emprestado ao Legia Varsóvia, da Polônia, equipe pela qual atuou entre as temporadas de 2019 e 2022, por um ano. A informação é do setorista da rádio O POVO CBN, Miguel Brilhante e também foi dada pelo jornalista Gustavo Guimarães, do Território MLS, que complementou que o jogador foi cedido com opção fixada de compra em R$ 8 milhões.

Luquinhas foi contratado pelo Fortaleza no início do ano, com contrato até o final de 2027 — com opção de renovação por mais um ano —, pelo valor de R$ 7,2 milhões. O atleta foi, no entanto, muito pouco aproveitado no Pici. Ao todo, ele só atuou por 207 minutos com a camisa do Tricolor, sendo esse tempo dividido em nove partidas.

Suas atuações ocorreram principalmente em jogos da Copa do Nordeste, entrando durante a segunda etapa dos jogos. mas não renderam qualquer gol ou assistência direta ao clube. O Leão do Pici entra em campo pela competição neste domingo, 21, às 19 horas, diante do Altos-PI.