Nove meses após lesão, Hércules volta a marcar gol pelo Fortaleza

Hércules contra o Nacional Potosí-BOL pela Copa Sul-Americana Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

A goleada por 5 a 0 do Fortaleza sobre o Nacional Potosí-BOL, na noite desta quarta-feira, 10, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, foi bastante especial para o volante Hércules. Titular na partida, o atleta voltou a marcar um gol pelo clube quase nove meses após lesionar o joelho. Além do gol marcado, o volante de 23 anos contribuiu para a goleada do Fortaleza dando a assistência para o segundo gol de Lucero na partida. Sobre o jovem atleta, o técnico Vojvoda comentou a felicidade pela atuação do jogador. "É um jogador que necessitamos e queremos, que o elenco quer. Todos sentem um carinho especial [...] Eu estou feliz pelo seu rendimento, tem lutado muito", contou o treinador em entrevista coletiva após a vitória.