Em noite de goleada, trio de ataque do Fortaleza balança as redes na Sul-Americana

O Fortaleza venceu o Nacional Potosí-BOL, por 5 a 0, na noite desta quarta-feira, 10, pela Sul-Americana. Na ocasião, que marcou a segunda rodada da fase de grupos do torneio internacional, os três atacantes titulares escolhidos por Vojvoda balançam as redes. Com a sonora goleada, além da liderança de seu grupo, o Fortaleza detém o segundo melhor ataque da competição com sete gols marcados.

Para o importante duelo, o comandante argentino formou seu ataque com Yago Pikachu, Imanol Machuca e Juan Martín Lucero. O centroavante argentino, que leva a camisa 9 do escrete vermelho-azul-e-branco, anotou dois tentos no confronto, chegando a oito marcados na temporada, seus companheiros de ataque marcaram um gol cada. O tento restante foi anotado pelo volante Hércules.