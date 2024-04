Pikachu ressalta confiança recuperada do Fortaleza após goleada na Sula

Atleta foi autor de um dos cinco gols marcados pelo Tricolor do Pici diante do Nacional Potosí na noite desta quarta-feira, 10

Autor de um dos gols do Fortaleza na goleada diante do Nacional Potosí, Yago Pikachu exaltou a vitória conquistada por 5 a 0 do Leão na noite desta quarta-feira, 10, pela Copa Sul-Americana. Os pontos somados, assim como o saldo de gols, colocaram o time na liderança no Grupo D, com dois de vantagem para o segundo colocado, o Boca Juniors.

"Era uma responsabilidade toda nossa. Os três pontos que a gente conquistou no Paraguai valeram muito a pena porque aquele adversário fez um jogo duro contra o Boca e fazer seis pontos de início é muito importante porque temos o confronto direto contra o Boca Juniors dentro de casa e, conseguindo esses três pontos, no próximo jogo encaminha muito a nossa classificação", ressaltou ele.

Na saída de campo, o atleta falou ainda que os pontos somados são importantes não só para que o Tricolor do Pici encaminhe a classificação para a próxima fase do certame continental, mas também para retomar a confiança do grupo comandado por Vojvoda após o título estadual perdido.