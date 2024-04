PCPE prende mais um suspeito de participação em atentado contra o Fortaleza

Com essa prisão, a operação Hooligans, como foi batizada, já deteve quatro pessoas . Há mandados outros suspeitos, que seguem foragidos. As investigações estão ocorrendo sob o comando da Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva.

Segundo a PCPE, o homem detido é suspeito de ser o responsável por confeccionar os explosivos que atingiram o ônibus que levava a delegação do Fortaleza até Recife após duelo contra o Sport, pela Copa do Nordeste.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu nesta terça-feira, 19, mais um suspeito de participação no atentado contra o ônibus do Fortaleza. Um jovem de 19 anos foi detido no bairro Iputinga, no Recife, e já possuía mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Jaboatão dos Guararapes.

Pelo fato do episódio envolver uma torcida organizada do clube, o Sport foi condenado a jogar oito partidas com portões fechados, além de ser multado em R$ 80 mil, no julgamento do STJD sobre o caso do atentado.



Relembre o caso

Após empate entre Fortaleza e Sport, na noite do dia 21 de fevereiro, em partida válida pela Copa do Nordeste, o ônibus que levava a delegação do time cearense foi atacado com pedras e bombas por membros da torcida organizada do Sport.



Na ocasião, jogadores e comissão técnica sofreram escoriações e alguns jogadores, entre eles Gonzalo Escobar e Titi, tiveram lesões mais sérias.