Após prisões de suspeitos, Sport pede redução na pena por atentado ao Fortaleza

O Sport Club do Recife entrou, na terça-feira, 19, com recurso para redução na pena aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no dia 12 de março sobre caso do atentado com pedras e bombas à delegação do Fortaleza.

A punição determinada pelo STJD foi de oito jogos com os portões fechados, ou seja, sem presença da torcida para jogos organizados pela CBF. O time pernambucano agora solicita o efeito suspensivo dessa pena para poder realizar jogos com seus torcedores no estádio até o julgamento do recurso de redução da punição. Não há prazo para a resposta.

A nova movimentação do Sport acontece após a Polícia Civil de Pernambuco prender quatro integrantes de torcida organizada suspeitos do ataque ao ônibus do Fortaleza. Com a adição dessas prisões no recurso, o Leão da Ilha do Retiro pode ser favorecido e ganhar diminuição na pena.