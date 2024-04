STJD concede efeito suspensivo e Sport voltará a ter público após punição por atentado

Rubro-Negro foi punido com oito jogos de portões fechados em competições da CBF e multa de R$ 80 mil após torcedores atacarem ônibus da delegação do Fortaleza

Nesta quarta-feira, 20, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu o pedido do Sport e concedeu efeito suspensivo para o clube voltar a ter público nos estádios após a punição pelo atentado de torcedores contra a delegação do Fortaleza, no último dia 22 de fevereiro, em Pernambuco. A medida vale até o julgamento do caso no Pleno do Tribunal.

No dia 12 deste mês, em julgamento na 2ª Comissão Disciplinar, o Rubro-Negro foi punido com oito jogos de portões fechados como mandante (e sem carga de ingressos como visitante) e multa de R$ 80 mil. Após a liberação do acórdão do processo, o departamento jurídico do clube da Ilha do Retiro entrou com pedido de efeito suspensivo e teve resposta positiva.

Felipe Bevilacqua, vice-presidente do STJD e relator do processo, foi quem deferiu o pedido. A decisão já foi comunicada para Sport, Fortaleza, Federações Cearense e Pernambucana de Futebol e Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A punição era válida para competições chanceladas pela entidade nacional.