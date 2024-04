Apesar do interesse em Marinho, presidente do Vitória diz que Fortaleza não libera

Desejo antigo da torcida rubro-negra, Marinho marcou a passagem em 2016 com gols e boas atuações, principalmente na Série A, onde foi artilheiro da equipe, com 12 gols

O atual presidente do Vitória, Fábio Mota, comentou sobre as especulações envolvendo a volta do atacante Marinho, hoje no Fortaleza, para o Leão baiano, time o qual defendeu em 2016, sendo o grande destaque.

Sobre uma possível negociação para o retorno do atacante, Fábio Mota foi categórico ao afirmar, em entrevista ao jornal baiano BNews, que a saída do atleta depende da liberação do Fortaleza, algo que não deve acontecer.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Marinho não é liberado pelo Fortaleza, então nem adianta criarmos expectativa com algo que não depende do Vitória. O Marinho tem contrato até 2025 e só sai se o Fortaleza liberar”, pontuou.