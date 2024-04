Cardona demonstra otimismo para estreia na Sula: "É uma competição diferente"

O camisa 25 deverá compor o time titular de Vojvoda para estrear diante do Sportivo Trinidense. A partida acontece nesta quarta-feira, 3, às 21 horas, no estádio Defensores del Chaco

Zagueiro do Fortaleza, Tomás Cardona compõe a equipe tricolor que embarcou para Assunção-PAR a fim de enfrentar o Sportivo Trinidense nesta quarta-feira, 3, às 21 horas. Na última edição da Sul-Americana, o zagueiro chegou até a semifinal da competição defendendo a camisa do Defensa y Justicia, mas o time argentino caiu para o equatoriano LDU Quito, rival do Fortaleza na grande final e atual campeão sul-americano. Agora, estreando no campeonato com a camisa tricolor, o zagueiro se vê otimista e espera repetir a boa campanha da temporada passada.

“É uma competição muito diferente das outras, tem equipes de países e cada time trás seu jogo. Acho que o mais importante é que a gente possa se adaptar rápido ao contexto, aos rivais, sabendo que se joga diferente de como se joga no Brasil. Ano passado o Fortaleza teve uma experiência muito boa na Sul-Americana e creio que isso vai servir para fazer grandes partidas neste ano também”, disse o jogador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo com o foco na disputa internacional, o argentino não deixou de falar sobre a decisão da final do Campeonato Cearense, que acontece no sábado, 6. No jogo de ida, o defensor não chegou a ser utilizado por Vojvoda, mas poderá ser acionado no próximo Clássico-Rei.