Trinidense terá mudanças para jogo diante do Fortaleza, pela Sul-Americana

Gol é o único setor do time do Trinidense que não sofrerá alteração diante do Fortaleza. Crédito: Divulgação/Trinidense

No setor defensivo, Armando Ruiz Díaz deverá ser escalado no lugar de Luis de La Cruz. Em comparação ao time que jogou diante do Luqueño, entretanto, Benítez segue na equipe. Já no meio de campo, as alterações ficam por conta das possíveis escalações de Salcedo e Tomás Rayer. O último, meio-campista argentino, tomará a vaga que foi ocupada nas últimas partidas por Marcos Riveros. No ataque, a titularidade será do colombiano José Luis Sinisterra e Óscar Giménez deverá formar a dupla ofensiva do time, que outrora foi composta por Fernando Romero.