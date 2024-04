Perto de estreia na Sula, Fortaleza tem 51% de aproveitamento como visitante em jogos da Conmebol

O Fortaleza visita o Sportivo Trinidense nesta quarta-feira, 3, às 21 horas (de Brasília), pela 1ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2024. Diante do clube paraguaio, o Leão do Pici defende invencibilidade de quatro partidas como visitante em competições da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). O duelo será realizado no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.

O último revés atuando fora de casa em torneios da Conmebol aconteceu há quase 10 meses, no dia 6 de junho de 2023, contra o Estudiantes de Mérida (VEN). Desde então, o time de Juan Pablo Vojvoda enfrentou Palestino (CHI), Libertad (PAR), América-MG e Corinthians, registrando três vitórias e um empate, respectivamente.

No histórico do Leão, entre Libertadores da América e Copa Sul-Americana são 13 partidas atuando distante da capital cearense, registrando seis vitórias, dois empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 51,2%.