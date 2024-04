Fortaleza duelará no Paraguai pela 3ª vez na história por competições da Conmebol; veja histórico

Em duas partidas no país, o Leão registra uma derrota e uma vitória, totalizando 50% de aproveitamento

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira, 3, às 21 horas (de Brasília), contra o Sportivo Trinidense, pela 1ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. A partida será realizada no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

O confronto diante do Trinidense marcará a 3ª partida do Tricolor do Pici em solo paraguaio por competições da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Anteriormente, o Fortaleza havia duelado contra o Cerro Porteño, pela Libertadores 2023, e contra o Libertad, pela Copa Sul-Americana 2023.

Em duas partidas no país, o Leão registra uma derrota e uma vitória, totalizando 50% de aproveitamento. O revés aconteceu para o Cerro Porteño, enquanto o triunfo foi obtido contra o Libertad.