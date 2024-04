Saiba como adquirir ingresso para Trinidense x Fortaleza, pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 21 horas, no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, pela primeira rodada da fase de grupos do torneio continental. Entradas são vendidas online

O Fortaleza estreia nesta quarta-feira, 3, pela Copa Sul-Americana de 2024 jogando diante do Sportivo Trinidense, fora de casa. O torcedor que tiver no Paraguai e se interessar em comparecer ao estádio Defensores del Chaco, onde o duelo irá ocorrer às 21 horas, poderá comprar a entrada online.

As vendas ocorrem no site de bilhetes Red UTS (clique aqui para acessar o link). A entrada é vendida pelo valor de 70.000 guaranis, moeda oficial do Paraguai. Revertido em reais na atual cotação, o ticket sai no valor de quase R$ 48, já que um guarani paraguaio vale 0,00069 Real brasileiro.

Conforme divulgado pelo Fortaleza, dúvidas podem ser tiradas por meio do contato de whatsapp: +595 982 215800.