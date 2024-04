Fortaleza volta ao Defensores del Chaco para encarar Sportivo Trinidense

O Fortaleza venceu o Libertad por 1 0 no Defensores del Chaco Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Oito meses após jogar no estádio Defensores del Chaco pela primeira vez, o Fortaleza retorna ao local para enfrentar o Sportivo Trinidense. Em 1º de agosto de 2023, o Tricolor fazia sua estreia nos gramados do estádio de Assunção-PAR. Após a passagem vitoriosa, o Leão retorna à praça esportiva na esperança de repetir o resultado positivo. Na temporada passada, depois de ter se classificado como líder isolado do grupo H com 15 pontos, o Fortaleza se deparou com o Libertad nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para o jogo de ida o Tricolor do Pici embarcou para a capital paraguaia, onde disputaria uma partida pela primeira vez no Defensores del Chaco. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O estádio, que traz boas lembranças ao torcedor tricolor, foi palco de um resultado importante que garantiria ao Fortaleza a segurança para a classificação para as quartas de final da competição. Em um jogo equilibrado, o Leão não demorou para sair à frente e abrir o placar com um gol de Zé Welison, único tento da partida.