Douglas Dias reforça foco do Ferroviário por acesso na Série C: "Vamos dar a vida em campo"

O Tubarão da Barra deve fazer sua estreia no Brasileirão no dia 20 de abril, jogando fora de casa diante do Figueirense

Em entrevista coletiva à imprensa, Douglas Dias, o experiente goleiro do Ferroviário, falou sobre o período de descanso do time da Barra após as eliminações e as expectativas para o início de temporada do Brasileirão. Após ter sofrido eliminação na Copa do Brasil, pré-Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense, o Ferroviário disputará somente o Campeonato Brasileiro Série C.

Sem compromisso até o fim do mês, o elenco coral retorna de um período de 15 dias de folga antes de iniciar a preparação para o Brasileirão.

“Nessas últimas semanas deu para dar uma acalmada. A gente veio de algumas eliminações mas já deu para esfriar a cabeça, agora a gente tem um tempo a mais para se preparar bem e começar uma Série C de alto nível. [...] Não adianta só a gente estar bem fisicamente, mas com a cabeça ruim. Acho que esses 15 dias foram bons para a gente voltar mais animado”, disse Douglas Dias sobre o recesso do plantel.