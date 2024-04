Fortaleza rebate acusações de Textor sobre manipulação: "Absurdas e infundadas"

John Textor Luis Castro do Botafogo no Estadio Nilton Santos. 29 de Marco de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Fortaleza Esporte Clube repudiou as acusações do dono da SAF do Botafogo, John Textor, acerca de um suposto esquema de manipulação de resultados. Em posicionamento divulgado no X (antigo Twitter) nesta terça-feira, 2, o clube cearense apontou que as declarações são “absurdas e infundadas”. John Textor afirmou que a goleada do Palmeiras sobre o Fortaleza, por 4 a 0, na Série A de 2022, foi um jogo manipulado e que quatro jogadores do Tricolor teriam participado. Mas, não apresentou nenhuma prova. Naquele ano, posteriormente, o Verdão se sagrou campeão brasileiro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Textor publicou nessa segunda, 1º, um relatório no qual explica que para chegar a essas conclusões foram usadas “grandes especialidades e inteligência artificial”, as quais apontaram comportamentos anormais de jogadores do Fortaleza. Entretanto, no documento divulgado pelo CEO do Botafogo, não há provas que certifiquem participação de atletas do Leão ou que tenha ocorrido fraude.