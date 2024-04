Sem Calebe e com Luquinhas, Fortaleza embarca para o Paraguai para enfrentar Sportivo Trinidense

O Fortaleza embarcou com destino ao Paraguai nesta segunda-feira, 1°, onde duelará com o Sportivo Trinidense pela 1ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2024. A delegação saiu do Aeroporto Internacional Pinto Martins até o Aeroporto Internacional de Guarulhos em voo comercial. De lá, seguirá para, em avião fretado, para Assunção (PAR).

Para o duelo, Vojvoda relacionou 25 atletas, entre eles o volante Pedro Augusto e os meio-campistas Kervin Andrade e Luquinhas. O lateral-direito Tinga, o lateral-esquerdo Thauan Lara e o meio-campista Calebe não foram relacionados.

Tinga e Rossetto segue tratando lesão muscular no departamento médico, enquanto Calebe atuou por seis minutos no Clássico-Rei e deixou o gramado chorando. A situação clínica do meio-campista deve ser atualizada uma hora antes do duelo pela Sul-Americana, assim como a ausência do lateral-esquerdo Thauan Lara.