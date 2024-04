Fortaleza foca na Sula, mas sem esquecer a final do Estadual

Após a primeira partida da final do Cearense, o Fortaleza volta suas atenções para o jogo de estreia na Copa Sul-Americana. O Tricolor enfrenta o Sportivo Trinidense nesta quarta-feira, 3, às 21 horas, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O plantel tricolor fez a reapresentação no Centro de Excelência Alcides Santos na manhã desta segunda-feira, 1º, e durante a tarde já embarca para a capital paraguaia.

Sem conseguir convencer o torcedor, o Fortaleza enfrenta um momento delicado. Com o empate de 0 a 0 diante do Ceará, o Leão do Pici acumula uma sequência de quatro jogos sem vencer, tendo sido o último triunfo na semifinal do Cearense, diante do Maracanã.

Agora, com o compromisso internacional na agenda, o Tricolor chegará com menor tempo de preparação para a decisão da final estadual, que ocorre no próximo sábado, 6. Sobre a agenda apertada, o técnico tricolor, Juan Pablo Vojvoda, reiterou a importância de ambas as competições e se mostrou focado no duelo pela Sula.