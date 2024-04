Ex-Fortaleza, Coutinho marca gol em vitória do Sport na final do Pernambucano

O atacante Gustavo Coutinho, ex-Fortaleza, marcou o segundo gol do Sport na vitória por 2 a 0 sobre o Náutico em jogo que marcou a ida da final do Campeonato Pernambucano de 2024. Com o tento anotado, o ofensivo chegou a nove gols marcados na temporada, sendo quatro no Estadual, quatro no Nordestão e mais um na Copa do Brasil.

Na especialidade que vem demonstrando ter no Leão da Ilha, Coutinho balançou as redes em jogada aérea, de cabeça, mais uma vez. No time repleto de ex-jogadores de Fortaleza e Ceará, como Barletta, Romarinho, Felipe e Lucas Lima, o atacante vem sendo a referência ofensiva.

O clube do Pici vendeu o atleta, no início do ano, por R$ 7 milhões, equivalentes a 70% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos, que já havia passado pela equipe do Recife em 2022.