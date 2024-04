Em Clássico-Rei, Moisés completa 100 jogos com a camisa do Fortaleza; veja números

Moisés, atacante do Fortaleza, durante Clássico-Rei da final do Cearense 2024 Crédito: Samuel Setubal

Ao todo, o camisa 21 jogou 100 duelos pelo Leão do Pici, anotando 26 gols. No período, são 48 vitórias, 28 empates e 24 derrotas. Além disso, ele conquistou os títulos do Campeonato Cearense (2022 e 2023) e da Copa do Nordeste (2022). Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente