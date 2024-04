Francisco Gilabert, do Chile, apitará estreia do Fortaleza na Sula diante do Trinidense-PAR

Leão do Pici tentará estrear com o pé direito. A partida será disputada na próxima quarta-feira, 3, às 21 horas (de Brasília), em solo paraguaio

A Conmebol divulgou nesta terça-feira, 26 a escala da arbitragem para os jogos da primeira rodada da Copa Sul-Americana 2024. Representante cearense no torneio, o Fortaleza já sabe quem apitará a sua partida de estreia diante do Sportivo Trinidense-PAR. Trata-se de Francisco Gilabert, do Chile.

Em campo, o Leão do Pici tentará estrear com o pé direito. A partida será disputada na próxima quarta-feira, 3, às 21 horas (de Brasília), em solo paraguaio. Antes disso, o time tricolor ainda joga pelo embate de ida da final do Campeonato Cearense, no sábado, 30, contra o rival Ceará.