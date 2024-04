Plano de segurança de Clássico-Rei na final do Estadual terá quase 500 PMs

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou na tarde desta terça-feira, 26, o plano de jogo para o primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense 2024 , que será disputado no sábado, 30, na Arena Castelão.

A Federação ainda divulgou que a renda da partida será dividida entre Fortaleza e Ceará. Ao todo, foram disponibilizados 58.134 ingressos: 34.250 para o lado tricolor e 23.884 para o lado alvinegro. Os valores estão no final desta matéria.

Na nota, a entidade informou que, após determinação da Polícia Militar, a torcida do Leão do Pici, mandante do confronto, sairá primeiro, independente de placar ou resultado.

Confira os valores dos ingressos:

FORTALEZA