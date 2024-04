Vojvoda vê mão de Erick Pulga no Clássico-Rei, mas elogia arbitragem

Perguntado sobre o lance do possível pênalti para o Fortaleza quando jogadores reclamaram que a bola teria batido no braço de Erick Pulga, do Ceará , Vojvoda comentou que “viu mão”, mas ressaltou que estava distante.

O técnico do Fortaleza , Juan Pablo Vojvoda, concedeu entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 no Clássico-Rei desta quarta-feira, 20, e teceu elogios à arbitragem da partida, conduzida pelo juiz Caio Max.

Primeiro Clássico-Rei rendeu confusão

O primeiro Clássico-Rei do ano, ao contrário deste último, foi repleto de lances polêmicos e uma grande confusão que pode causar problemas para os times na decisão do Estadual.



Ceará e Fortaleza correm risco de perder jogadores na final do Campeonato Cearense de 2024 após denúncia da Procuradoria da Justiça Desportiva devido à confusão no primeiro Clássico-Rei do ano, no dia 17 de fevereiro.



Entre os jogadores denunciados estão os jogadores Brítez, Lucas Sasha, Tomás Cardona, Yago Pikachu e Moisés, do Fortaleza, e Matheus Felipe e Facundo Castro, do Ceará.



Os atletas foram enquadrados no artigo 250 do Código Brasileiro De Justiça Desportiva (CBJD), que pune o “ato desleal ou hostil durante a partida”. A punição deste artigo pode variar de uma a três partidas.



Tomás Cardona, Brítez e Lucas Sasha também serão julgados pelo artigo 258 que indica a “conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras” do CBJD. A punição varia de uma a seis partidas.