Fortaleza inicia venda de ingressos e check-ins para Clássico-Rei pelo Nordestão

Com transmissão da rádio O POVO CBN, equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 21h30min, na Arena Castelão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste

O Fortaleza iniciou nesta segunda-feira, 18, a venda de ingressos para o próximo jogo, contra o Ceará. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 20, às 21h30min, na Arena Castelão, em Clássico-Rei válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

Mandante da partida, o Tricolor do Pici terá a maior carga de bilhetes do jogo. Dos 56.849 ingressos disponibilizados, 33.673 são destinados ao Leão, enquanto as outras 23.176 entradas são disponibilizadas ao Alvinegro de Porangabuçu.

Do lado do Leão, o valor das entradas variam entre R$ 25 e R$ 150 a meia, e R$ 50 e R$ 300 a inteira. Os setores mais baratos são Inferior Sul, Superior Sul e Superior Central. Confira os valores: