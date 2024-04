Após classificação do Fortaleza, Kervin embarca rumo aos EUA para amistosos da Venezuela

O meio-campista Kervin, do Fortaleza, antecipou a viagem para se apresentar à seleção da Venezuela e embarcou na madrugada desta segunda-feira, 18, para Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. O “Vinotinto” fará sua concentração na cidade americana visando os amistosos contra a Itália e a Guatemala.

Titular no confronto diante do Maracanã no último domingo, 17, pela semifinal do Cearense, Kervin mal comemorou a vitória e a classificação do time à final do certame estadual. O jovem venzuelano optou por viajar horas após o jogo. Antes de chegar nos Estados Unidos, o meio-campista fará escala no Panamá.