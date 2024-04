Mascote do Fortaleza "cochila" com demora do VAR para revisar lances na semi do Cearense

O primeiro tempo do segundo jogo da semifinal do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Maracanã, neste domingo, 17, na Arena Castelão, foi marcado pela demora do VAR na revisão de dois lances que resultaram em gols anulados do Tricolor.

Quem acabou roubando a cena foi o mascote do Fortaleza, o Juba, que aproveitou a demora para "tirar um cochilo". Na transmissão do canal GOAT, o mascote apareceu deitado, com as mãos sob a cabeça, tirando uma soneca.

Juba ainda fez um gesto que remetia ao VAR, reclamando sobre a demora na revisão do lance. Durante o primeiro tempo, duas jogadas precisaram ser revisadas.