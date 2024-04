Fortaleza conquistou apenas três vitórias nas últimas dez partidas; veja retrospecto

Questionado pós-jogo sobre a ausências de vitórias, o técnico argentino disse que o Tricolor do Pici atuou corretamente contra o Retrô e prometeu trabalhar para as vitórias voltarem ao dia a dia do clube

O Fortaleza conquistou vaga na 3ª fase da Copa do Brasil 2024 ao vencer, nos pênaltis, o Retrô-PE, na Arena Castelão. O resultado no tempo normal, porém, manteve a sequência sem vitórias do Tricolor do Pici na temporada. Além do empate contra a equipe pernambucana, o Leão empatou com Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, e Maracanã, pelo Campeonato Cearense.

Nas últimas 10 partidas, a equipe de Juan Pablo Vojvoda conquistou apenas três vitórias, contra América-RN, River-PI e Fluminense-PI. A falta de resultado, atrelado ao desempenho apresentado nos duelos, elevaram o número de críticas ao início de temporada do Fortaleza.

