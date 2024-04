Sul-Americana 2024 tem potes definidos; veja prováveis adversários do Fortaleza

Do pote 3, apenas o Cuiabá e o Belgrano-ARG não podem ser adversários do Fortaleza na fase inicial. O sorteio pode colocar Universidad Católica-EQU, Universidad César Vallejo-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Nacional Potosí-BOL, Racing-URU ou Sportivo Ameliano-PAR no grupo do Tricolor do Pici.

O regulamento da Copa Sul-Americana não permite o duelo de clubes do mesmo país na fase de grupos. Sendo assim, do pote 1, o Leão do Pici poderá ter como adversário apenas: Boca Juniors-ARG, Racing-ARG, Defensa y Justicia-ARG ou Lanús-ARG.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira, 15, com a finalização da fase preliminar, os potes da Copa Sul-Americana 2024. Representante cearense no torneio continental, o Fortaleza está alocado no pote 2.

Diferentemente do regulamento da Libertadores da América, onde os clubes do pote 4 que avançaram da Pré-Libertadores podem duelar contra times do mesmo país, na Sul-Americana, isso não ocorre. Sendo assim, o RB Bragantino, eliminado na fase preliminar do principal torneio da Conmebol, não poderá figurar no mesmo grupo do Fortaleza.

No pote 4, estão, além do clube brasileiro: Real Tomayapo-BOL, Alianza Valledupar-COL, Deportivo Garcilaso-PER, Rayo Zuliano-VEN, Nacional-PAR, Always Ready-BOL e Sportivo Trinidense-PAR.